Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Einbruch in Bauwagen des Waldkindergartens March

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hebelte in der Zeit von Montag 20.03.2023 auf Dienstag den 21.03.2023 mittels eines Werkzeugs die Eingangstüre des Bauwagens des Waldkindergartens March in der Badeseestraße in Buchheim auf. Aus dem Innenraum des Bauwagens wurde aus einem separat mittels Anhängeschloss gesicherten Oberschrank ein Notfallrucksack entnommen und entleert um anschließend darin das weitere Diebesgut zu verstauen. Neben einer Gitarre wurde ein Schlüssel, sowie ein Akkustrahler samt separatem Akku entwendet. Der Diebstahlschäden beläuft sich auf ca. 750,00 Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall können dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 mitgeteilt werden.

