Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Diebe fliehen nach Zigarettendiebstahl

Freiburg (ots)

Am Dienstag den 21.03.2023, gegen 18.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte männliche Person insgesamt vier Stangen Zigaretten im Gesamtwert von 280,00 Euro aus einem Tabakgeschäft in der Rheinstraße in Breisach. Der Dieb stieg mitsamt der gestohlenen Ware nach Verlassen des Geschäftes auf der Beifahrerseite eines wartenden Fahrzeuges ein. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw Honda Civic mit polnischer Zulassung. Gefahren wurde das Fluchtfahrzeug von einer bislang unbekannten männlichen Person. Zunächst versuchte der Fahrer die Rheinstraße entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße zu befahren und so zu flüchten. Aufgrund der entgegenkommenden Fahrzeuge und mangels Platz erfolgte dann ein Wendeversuch bei dem zumindest ein Fahrzeug gestreift und dadurch beschädigt wurde. Eine Insassin des beschädigten Pkws versuchte die Flüchtenden aufzuhalten und griff an den Türgriff der Fahrertür des Fluchtfahrzeugs. Hierauf beschleunigte der Fahrzeugführer das Fahrzeug, um den Fluchtversuch fortzusetzen. Aufgrund der Wucht des Anfahrens mit erhöhter Geschwindigkeit stürzte die 38-jährige Frau zu Boden und verletzte sich hierbei am Arm. Das Täterfahrzeug wurde durch einen Zeugen bei seiner Fahrt durch den Stadtkern noch verfolgt, konnte dann jedoch über den Grenzübergang nach Frankreich flüchten. Sachdienliche Hinweise von Zeugen dieses Vorfalls nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell