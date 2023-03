Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Gartenhütten bei Mauchen aufgebrochen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 18.03.2023, bis Dienstag, 21.03.2023, wurden in der Auggener Straße, in der Nähe der Aussiedlerhöfe in Mauchen, drei Gartenhütten aufgebrochen. Insgesamt wurden aus den Hütten zehn Gartenstühle, eine Heckenschere, eine Astschere, ein Notstromaggregat, mehrere Werkzeuge und Gartenutensilien entwendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell