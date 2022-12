POL-MK: Cannabis-Plantage stillgelegt

Meinerzhagen/Lüdenscheid (ots) - Vier Tatverdächtige sollen gestern in einem Supermarkt an der Meinerzhagener Lindenstraße Zigaretten geklaut haben. Sie fuhren in einem Opel davon. Angestellte verständigten die Polizei. Wenig später bemerkten Polizeibeamte besagtes Fahrzeug an der Herscheider Landstraße in Lüdenscheid. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden Polizisten Zigaretten und weiteres Diebesgut, darunter ...

mehr