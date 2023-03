Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Tageswohnungseinbruch in der Bühlstraße - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.45 Uhr bis 12.25 Uhr, gelangten Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Bühlstraße. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht. Über das Diebesgut ist hier noch nichts bekannt. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

tb

