POL-FR: Weil am Rhein: Thuja-Baum gerät in Brand

Am Mittwochnachmittag, 22.03.2023, gegen 15:45 Uhr, hat in der Gartenstraße in Weil am Rhein ein Thuja-Baum gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Bäumchen vollends abbrannte. Durch das Abfackeln von Unkraut auf einer Hoffläche dürfte das Feuer entstanden sein. Ein Sonnensegel wurde durch Ruß verunreinigt. Weitere Sachschaden, außer am Bäumchen, entstand nicht.

