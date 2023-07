Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Körperverletzung, Brände, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Mit Pfefferspray verletzt und bestohlen

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt zu den Hintergründen einer Tat, die sich in der Nacht zum Sonntag in der Kurrerstraße ereignet hat. Kurz vor 2 Uhr wurde ein 18 Jahre alter Mann von mehreren Personen zunächst mit Schlägen attackiert und anschließend mit einem Pfefferspray besprüht. Ferner entwendeten ihm die Unbekannten zu einem nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt sein Pedelec und ein Smartphone. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifen konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden, zumal die Tat erst etwa 20 Minuten nach Ausführung der Polizei gemeldet worden ist. Ob die Schläge und der Einsatz des Reizstoffes mit dem Entwenden der Gegenstände zu tun haben, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der 18-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt.

Reutlingen (RT): Katze ausgewichen und gegen Baum geprallt

Eine über die Fahrbahn laufende Katze war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen in Rommelsbach ereignet hat. Die 25-jährige Lenkerin eines Ford KA bog gegen 08.25 Uhr von der Straße Lange Äcker kommend nach rechts in die Ermstalstraße Richtung Metzingen ab und wich hierbei laut eigenen Angaben einer querenden Katze aus. Im weiteren Verlauf kam der Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich, bevor er auf dem Dach zur Endlage kam. Die 25-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht, durfte dieses aber nach ambulanter Handlung wieder verlassen. Am ihrem Ford, welcher von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Bad Urach (RT): Pedelec-Fahrer mit Reh kollidiert

Leichte Verletzungen hat ein 63-Jähriger bei einem Unfall am Samstagmorgen erlitten. Gegen 7.30 Uhr fuhr der Radfahrer auf einem Feldweg westlich der parallel verlaufenden Kreisstraße 6706 zwischen Hengen und Wittlingen, als ein Reh aus dem Gebüsch rannte und gegen das Fahrrad prallte. Der 63-Jährige kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht, ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Reh war derart schwer verwundet, dass es durch die Polizeibeamten mit der Schusswaffe erlöst werden musste. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Sonnenbühl (RT): Rennradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 230 zwischen Genkingen und Gönningen hat ein Rennradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 55-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr innerhalb einer Radsportgruppe die Genkinger Steige bergabwärts als er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Sein Fahrrad schleuderte auf die Gegenfahrspur, kollidierte dort mit einem bergauffahrenden Pkw VW Golf und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine hinter dem Verunglückten fahrenden 34-jährige Rennradfahrerin konnte dem liegenden Fahrrad nicht mehr ausweichen und kam ebenfalls zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Der 55-Jährige wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Die 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.300 Euro. Die L 230 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 17 Uhr voll gesperrt werden.

Metzingen (RT): Verlorene Ladung verursacht Unfall (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 28 bei Metzingen zu einem Verkehrsunfall durch verlorene Ladung gekommen. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker befuhr die B 28 aus Richtung Bad Urach kommend in Richtung Metzingen. Auf Höhe der Ausfahrt Metzingen-Süd verlor der Lkw, mutmaßlich aufgrund fehlerhafter Ladungssicherung, mehrere größere Lehmbrocken. Diese fielen auf die Fahrbahn und trafen den dahinterfahrenden Pkw Ford eines 41-Jährigen sowie den Pkw BMW eines 29-Jährigen, beide Fahrer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 07123/9240.

Neckartailfingen (ES): Radfahrer übersieht Kind

Am Samstagmittag ist es im Bereich der Neckarallee zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 81-jähriger Radfahrer die Neckarallee, aus Richtung Neckarstraße kommend, in Richtung Festhalle. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im dortigen verkehrsberuhigten Bereich, übersah der Radfahrer den zweijährigen Jungen, welcher die Straße querte. Infolgedessen kam es zur Kollision, wobei der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Das Kind wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Kirchheim unter Teck (ES): Unfall auf Verkehrsübungsplatz

Am Samstagnachmittag ist es bei einer Fahrübung auf dem Verkehrsübungsplatz Birkhau zu einem Motorradunfall gekommen. Gegen 15.30 Uhr absolvierte eine 52-jährige Fahranfängerin ein Manöver bei geringer Geschwindigkeit. Hierbei unterlief ihr ein Fahrfehler, woraufhin sie ihre KTM 390 Duke stark beschleunigte, den Streckenverlauf verließ und einen Reifenstapel touchierte. In der Folge kam sie zu Fall und musste durch den hinzugezogenen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Esslingen haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Kirchheim unter Teck

(ES): Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Fahrzeug sind Feuerwehr und Polizei am Samstagvormittag in die Straße In der Warth im Ortsteil Ötlingen ausgerückt. Der Fahrer stellte dort seinen Porsche Cayman gegen 10.55 Uhr aufgrund eines technischen Problems ab. Kurz nachdem der 58-Jährige sein Fahrzeug verlassen hatte, begann dieses zu brennen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, welches im Anschluss abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde die Fahrbahn beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Kirchheim unter Teck (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 31 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr gegen 22.10 Uhr die Schöllkopfstraße aus Richtung Tannenbergstraße. Dort kam ihr auf der Gegenfahrspur der 47-jährige Yamaha-Fahrer entgegen. Die VW-Fahrerin bog nach links Richtung Eugen-Gerstenmaier-Platz ab, übersah dabei den bevorrechtigten Yamaha-Fahrer und kollidierte mit diesem. Daraufhin stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.500 Euro geschätzt.

Tübingen (TÜ): Schwelbrand nach Lötarbeiten

Zu einer gemeldeten Rauchentwicklung sind am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Zwehrenbühlstraße ausgerückt. Nach bisherigen Ermittlungen führten Lötarbeiten an einem Heizungsrohr dazu, dass hinter einer Zimmerwand ein Schwelbrand ausbrach, welcher in Folge die Wohnung verrauchte. Die 23-jährige Bewohnerin wurde hierdurch leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr öffnete die betroffene Wand und löschte den Brand ab. Der Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Nachdem die Brandlast durch die Feuerwehr entfernt worden war, konnte die 23-Jährige in ihre Wohnung zurückkehren.

Rottenburg (TÜ): Pkw in Brand gesetzt

Der Brand eines Pkw hat in der Nacht zum Sonntag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Hammerwasen ausgelöst. Gegen 01.30 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, dass ein Citroen Picasso brennen würde. Anwohnern und Feuerwehr gelang es schnell die Flammen, welcher sich auf den hinteren linken Reifen und den Kotflügelbereich ausgebreitet hatten, zu löschen. Ersten Ermittlungen zu Folge hatten Unbekannte Stofffetzen unter den Reifen gelegt, entzündet und sich anschließend entfernt. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen im Umfeld verlief ergebnislos. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Haigerloch (ZAK): Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am frühen Sonntagmorgen gekommen, nachdem zwei Fahrzeuge mit insgesamt neun Insassen verunfallt sind. Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 2 Uhr ein 59-jähriger Taxifahrer mit seiner Mercedes E-Klasse und drei Fahrgästen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren auf Kreisstraße 7120 von Bittelbronn kommend in Richtung Bundesstraße 463 unterwegs. An der Einmündung zur B 463 übersah er den auf der bevorrechtigten Bundesstraße in Fahrtrichtung Empfingen fahrenden VW Jetta, in welchem sich neben dem 23-jährigen Fahrer eine 22-jährige Mitfahrerin und drei weitere Insassen im Alter von 21, 24 und 31 Jahren befanden und kollidierte mit diesem. Der 23-jähriger VW-Fahrer und seine 22-jährige Mitfahrerin wurden hierbei schwer verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten trugen nur leichte Verletzungen davon. Der 23-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die anderen acht Insassen der verunfallten Fahrzeuge wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber 15 Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie fünf Fahrzeuge der Feuerwehr. Nachdem die beiden Pkw durch Abschleppunternehmen geborgen waren, konnte gegen 5.30 Uhr die zur Unfallaufnahme gesperrte Bundesstraße wieder frei gegeben werden.

Burladingen (ZAK): Brand nach Funkenflug

Funkenflug ausgehend von einem Grill war die Ursache für einen Brand am Samstagnachmittag auf einem Privatgrundstück in der Mayinger Straße. Gegen 17 Uhr geriet eine Tanne aufgrund der Funken in Brand, woraufhin das Feuer auch noch auf eine in der Nähe stehende Gartenhütte sowie eine Hecke übergriff. Der Brand konnte von der Feuerwehr Burladingen rasch unter Kontrolle gebracht werden, der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Geislingen (ZAK): Motorradunfall

Am Samstagvormittag ist es auf der Kreisstraße 7128 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden ist. Gegen 11.10 Uhr befuhr die 62-Jährige mit ihrem Krad der Marke BMW die K 7128 von Geislingen in Fahrtrichtung Isingen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Frau wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Meßstetten (ZAK): Einbrecher unterwegs

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.15 Uhr und Samstag, 09.00 Uhr, waren Einbrecher in Meßstetten unterwegs. In der Keltenstraße brachen die bislang unbekannten Täter in einen Schlachthof ein und durchsuchten die Büroräumlichkeiten, entwendet wurde ein Tablet. In der Straße Am Hartheimer Weg gelangten die Einbrecher über eine eingeschlagene Scheibe in ein Firmengebäude und versuchten dort gewaltsam einen Tresor zu öffnen, was ihnen nicht gelang. Zur Spurensicherung befanden sich Kriminaltechniker vor Ort.

Rosenfeld-Leidringen (ZAK): Flächenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag auf einem Feld gelagertes Heu im Gewann Gießen, südlich der Kreisstraße 7131, in Brand geraten. Auf einer Gesamtfläche von etwa 1.300 Quadratmeter fiel das Heu den Flammen zum Opfer. Die Freiwilligen Feuerwehren Leidringen und Rosenfeld, welche mit insgesamt drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten zwar nicht das Abbrennen des Schnittgutes, aber eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Kornfelder verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Ermittlungen auf etwa 2.500 Euro belaufen. Zu den genauen Hintergründen der Brandentstehung hat das Polizeirevier Balingen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell