Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Kind aufgegriffen, Frau angegangen, Kind durch Böller verletzt, Kind belästigt

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Mit Kleinkraftrad gestürzt und schwer verletzt

Am Freitag gegen 18.30 Uhr ist es auf der L 373 zwischen Rübgarten und der B 297 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-Jähriger ist mit seinem Kleinkraftrad im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve auf Grund eines Fahrfehlers ins Straucheln geraten. Hierbei überbremste er das Fahrzeug und stürzte anschließend. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Die Straße musste während der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden.

Metzingen (RT): Unklarer Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt derzeit aufgrund eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Überleitung von der B 28 auf die B 313 in Metzingen ereignet hat. Gegen 0 Uhr befuhren offensichtlich zunächst vier Fahrzeuge die B 28 von Bad Urach kommend in Fahrtrichtung Reutlingen. In der Überleitung vom einspurigen- in den zweispurigen Bereich der B 28 beschleunigten ein schwarzer Mercedes sowie ein Audi zeitgleich stark, wodurch der Eindruck eines Kraftfahrzeugrennens entstand. Nach etwa 750 Metern kam der Audi in einer Linkskurve über eine Strecke von mehr als 150 Metern ins Driften, wodurch es zu einer erheblichen Rauchentwicklung im nachfolgenden Bereich der Fahrbahn kam. Aufgrund der hierdurch beeinträchtigten Sichtverhältnisse mussten mehrere nachfolgende Fahrzeuge Gefahrenbremsungen einleiten. Der 19-jährige Fahrer eines Ford Fiesta wich hierbei nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen aus, wo er mit dem 3er-BMW eines 19 Jahre alten Fahrers zusammenstieß. Dieser hatte zuvor ebenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet und war bereits vollständig auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stillstand gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Ford Fiesta leicht verletzt. Der an dem vermeintlichen Kraftfahrzeugrennen beteiligte Fahrer des Audis stieg im Anschluss kurzzeitig aus seinem Fahrzeug und erkundigte sich nach den Unfallbeteiligten. Im Anschluss entfernte er sich, ebenso wie der Fahrer des schwarzen Mercedes, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit auf der B 28, ohne seine Personalien anzugeben. An dem Ford Fiesta entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, der Schaden an dem BMW wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten im weiteren Verlauf abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 19-jährige Fahrer des Ford wurde vor Ort durch den verständigten Rettungsdienst betreut, eine weitere medizinische Behandlung in einer Klinik war jedoch nicht erforderlich. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den beteiligten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Tübingen in Verbindung zu setzen (Tel.: 07071/972-8660).

Metzingen (RT): Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden

Schaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 18.20 Uhr auf der B 28 entstanden. Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die B 28 von Bad Urach in Richtung Metzingen. An der Anschlussstelle Metzingen-Süd wollte der 23-Jährige abfahren. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und schlitterte an der folgenden Kreuzung ohne Kontrolle quer über die Eichbergstraße. Dort prallte der BMW gegen eine Leitplanke. Der 23-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Grafenberg (RT): Kind auf Bundesstraße unterwegs

Einen kleinen Spaziergang hat am Freitagabend gegen 21.00 Uhr ein siebenjähriger Junge auf der B 313 gemacht. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete den jungen Mann, der auf der B 313 zwischen den Kreisverkehren an der Ortsumgehung Grafenberg unterwegs war. Ein Streifenwagen konnte den Jungen unversehrt antreffen und dem Vater an der Wohnanschrift in Grafenberg übergeben. Der Siebenjährige hatte sich anscheinend auf dem Nachhauseweg verlaufen.

Kirchheim/Teck (ES): Frau in S-Bahn angesprochen und später angegriffen

Eine 23-Jährige wurde am frühen Samstagmorgen in einer S-Bahn von Stuttgart nach Kirchheim/Teck von einem Unbekannten angesprochen. Etwa auf Höhe Plochingen setzte sich der Unbekannte neben sie und stellte diverse, sehr persönliche Fragen. Nachdem Beide gegen 04.40 Uhr am Bahnhof Ötlingen ausgestiegen waren, begab sich die 23-Jährige in die Unterführung, der Unbekannte entfernte sich zunächst in eine andere Richtung, kehrte aber um und folgte der jungen Dame in die Unterführung. Erneut sprach er sie an und forderte einen Abschiedskuss, was von ihr verneint wurde. Daraufhin packte er sie am Handgelenk und zerrte sie in Richtung einer abgelegenen Grünfläche. Erst nach heftiger Gegenwehr konnte sie sich losreißen und zurück in die Unterführung flüchten und um Hilfe rufen. Der Unbekannte folgte ihr noch kurz, entfernte sich dann aber unerkannt Richtung Stuttgarter Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre, ca. 170 cm groß, schlank, schwarz-braune kurze gelockte Haare, großes Tattoo am Arm. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07021-5010.

Frickenhausen-Linsenhofen (ES): Schwer verletztes Kind nach Zünden von Böller

Nachdem ein Anwohner der Bodelschwinghstraße am Samstagabend gegen 22.30 Uhr über Notruf einen lauten Knall mit anschließender starker Rauchentwicklung aus dem Bereich eines in der Nähe befindlichen Drogeriemarktes mitteilte, wurden Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an die Örtlichkeit entsandt. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass zwei Kinder, Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren, einen größeren Böller gezündet haben. Hierbei verletzte sich der 13-Jährige schwer im Gesichtsbereich und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Spezialklink verbracht. Der 15-Jährige blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen, auch zur Herkunft des Böllers, dauern an.

Mössingen (TÜ): Kind sexuell belästigt

Polizeibeamte des Polizeireviers Tübingen haben am Freitagabend einen 42-jährigen Mann in Tübingen festgenommen, nachdem dieser zuvor am Bahnhof Mössingen ein 12-jähriges Mädchen sexuell belästigt hatte. Gegen 20.05 Uhr sprach der 42-Jährige das Mädchen an und beleidigte sie im Bereich der Eisenbahnstraße mit nicht zitierfähigen Ausdrücken während er in angezogenem Zustand sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Aufgrund der durch das Mädchen abgegebenen Personenbeschreibung konnte der polizeibekannte 42-jährige etwa eine Stunde später in der Tübinger Innenstadt angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell