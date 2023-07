Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung; Trunkenheitsfahrt; Verkehrsunfall; Beschädigte Gasleitung

Reutlingen (ots)

Mit Eisenstange traktiert (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen in der Lindachstraße. Dort war es gegen ein Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 36 Jahre alten Mann und einem 24-Jährigen gekommen. Nach jetzigem Erkenntnisstand soll der 36-Jährige seinen Kontrahenten zunächst von hinten angegriffen und als er schließlich am Boden lag mit einer Eisenstange auf ihn eingeschlagen haben. Nachdem ihm hinzukommende Passanten die Eisenstange wegnehmen konnten, schlug er erneut mit den Fäusten auf den am Boden Liegenden ein. Der Aggressor flüchtete zunächst, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen widerstandslos festgenommen werden. Der leicht verletzte 24-Jährige wurde daraufhin durch den Rettungsdienst behandelt und konnte vor Ort belassen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07121/942-3333 Hinweise von Zeugen entgegen, die Angaben zu dem genauen Tatablauf machen können. (jp)

Kirchheim (ES): Trotz "Grün" nicht weitergefahren

Erheblich betrunken ist ein Autofahrer am Freitagvormittag vor einer Ampel in der Dettinger Straße zum Stehen gekommen. Gegen 10.30 Uhr wurden den Leitstellen des Rettungsdienstes und der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann in seinem Pkw sitzend mitten auf der Fahrbahn vor einer Ampel stehe und nicht weiterfahre. Vor Ort wurde der Mann nicht ansprechbar in seinem 5er BMW durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei festgestellt. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, schlug daraufhin die Seitenscheibe ein und zog den 43-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Durch den Rettungsdienst wurde er in der Folge ambulant behandelt und in eine nahegelegene Klinik gebracht. Ein durchgeführter vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von vier Promille. Neben einer Blutentnahme musste der 43-Jährige seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Albstadt (ZAK): Kollision beim Abbiegen

Zu einer Kollision im Begegnungsverkehr ist es am Freitagmittag in Ebingen gekommen. Kurz nach 13 Uhr war eine 18-Jährige mit einem VW Polo auf der Berliner Straße (B 463) in Richtung Straßberg unterwegs und wollte nach links in die Sigmaringer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 73 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision prallte der Wagen des Seniors noch gegen einen im Einmündungsbereich der Sigmaringer Straße verkehrsbedingt wartenden Fiat. Die Unfallverursacherin sowie der 73-Jährige erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf circa 31.000 Euro belaufen. (mr)

Meßstetten (ZAK): Gasleitung beschädigt

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Freitagvormittag, kurz nach elf Uhr, in die Friedrich-List-Straße ausgerückt. Dort war zuvor bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Die Straße musste daher für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Nachdem das Gas abgestellt worden war, konnte mit den notwendigen Reparaturarbeiten begonnen werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell