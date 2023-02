Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230217.1 Kiel: Frau erleidet Armbruch bei Straßenraub

Kiel (ots)

Bereits am 30. Januar kam es im Stadtteil Südfriedhof zu einem Raub auf offener Straße, bei dem die Geschädigte einen Armbruch erlitt. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Die 62-jährige Geschädigte gab in ihrer Vernehmung an, dass die Tat an dem Montag gegen 15 Uhr in der Straße Hummelwiese stattgefunden habe. Ein Mann habe ihr den Rucksack entrissen, nachdem sie vom Sophienblatt in die Hummelwiese gegangen sei. Dabei sei sie zu Fall gekommen. Sie habe anschließend ihren Heimweg fortgesetzt und erst aus ihrer Wohnung Rettungsdienst und Polizei informiert. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass sie sich bei dem Sturz den Arm gebrochen hat.

Angaben zum Täter konnte sie nicht machen. Sie gab jedoch an, dass ihr eine Passantin Hilfe angeboten habe, die sie jedoch abgelehnt hätte. Diese Frau könnte eine wichtige Zeugin sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben genannter Passantin weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell