Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in eine Lagerhalle ( kal )

Einbeck (ots)

Am Sonntag, den 16. Juli 2023, 00:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter /-in in eine Lagerhalle eines ortsansässigen Unternehmens in der Grimsehlstraße ein. Nach dem Durchtrennen eines Maschendrahtzaunes im rückwärtigen Bereich und dem Einschlagen einer Scheibe, vermutlich mittels eines Steines, wurde die Lagerhalle betreten. Die genaue Schadenshöhe kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Zwecks Spurensuche wurden Spezialkräfte aus Northeim angefordert. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/3131-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell