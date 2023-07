Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei auf einem Spielplatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Langenholtensen, Marie-Willerding-Straße, Donnerstag, 13.7.23, 18.00 Uhr bis Freitag, 14.7.23, 10.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Tischtennisplatte auf einem Spielplatz in Langenholtensen mit Farbe. Es handelt sich um rote Sprühfarbe, die über eine gesamte Tischtennisplatte in der Marie-Willerding-Straße versprüht wurde. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter unerkannt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel.: 05551-7005-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell