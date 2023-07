POL-NOM: Diebstahl aus einem Baustellencontainer

Northeim (ots) - Northeim, Heinrichstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 15.50 Uhr NORTHEIM (Wol) - Unbekannte Brandursache. Am Donnerstag gegen 15.50 Uhr kam es zu einem Brand im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße in Northeim. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten im Garten gelagerte Matratzen, Müll und die dortige Vegetation in Brand. Durch den Brand wurde die Fassade und ein Doppelfenster des ...

mehr