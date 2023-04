POL-DEL: LK Oldenburg: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Ganderkesee-Bookholzberg

Delmenhorst (ots) - Am 08.04.2023, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:50 Uhr, ist es zu zwei Taschendiebstählen in jeweils einem Verbrauchermarkt im Reinersweg und in der Stedinger Straße in Delmenhorst gekommen. In der Stedinger Straße war die Tasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurückgelassen und entsprechend in dieser Zeit von der ...

mehr