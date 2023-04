Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Taschendiebstähle in Verbrauchermärkten

Delmenhorst (ots)

Am 08.04.2023, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:50 Uhr, ist es zu zwei Taschendiebstählen in jeweils einem Verbrauchermarkt im Reinersweg und in der Stedinger Straße in Delmenhorst gekommen. In der Stedinger Straße war die Tasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurückgelassen und entsprechend in dieser Zeit von der unbekannten Täterschaft entwendet worden. Im Reinersweg wurde aus der am Körper der Geschädigten getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet. Täterhinweise liegen momentan nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-15590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell