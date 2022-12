Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Eine Person leichtverletzt nach Unfall wegen Glätte

Badbergen (ots)

Am Montagmorgen gegen 05:40 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit einem Opel "Combo" die Straße "Burenstroaten" in Richtung Badbergen. Aufgrund der Glätte kam der Fahrer aus Quakenbrück in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und landete mit dem Fahrzeug im Graben. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden.

