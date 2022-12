Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Dissen (ots)

Bereits zwischen letztem Montagnachmittag (12.12; 17 Uhr) und Dienstagmorgen (13.12; 8 Uhr) haben sich Unbekannte ein Einfamilienhaus in der "Schützenstraße" zum Ziel erklärt. Die Täter drangen gewaltsam in das Erdgeschoss des Gebäudes in der Nähe zur "Stievenstraße" ein und suchten im Innern nach Wertsachen. Diebesgut erlangten die Einbrecher vermutlich nicht. Möglicherweise ereignete sich die Tat am Montagabend gegen 18 Uhr. Die Polizei aus Dissen bittet nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben oder Angaben zur Tat machen können, sich telefonisch unter 05421/931280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell