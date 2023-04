POL-WHV: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Wilhelmshaven (ots) - Kellereinbruch In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Salzastraße eingebrochen. Aus dem Raum wurde ein E-Bike entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven (Tel. 04421-9420) zu melden. Brand Am Freitagvormittag geriet in einer Garage in Siebethsburg ein Kanister in Brand. Dieser konnte durch die ...

mehr