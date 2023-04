Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 14.04.2023 - 16.04.2023

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am 14.04.2023, gegen 21.35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever einen männlichen Mofafahrer in der Hauptstraße in Sande. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Mofa bautechnische Veränderungen vorgenommen wurden, so dass dieses fahrerlaubnispflichtig wurde. Da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Alkohol:

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 16.04.2023, gegen 06.50 Uhr, in Jever / Sandelermöns wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 20-jährige Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Alkotest ergab 0,96 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Brand einer Bauausstellung im Gewerbegebiet Jever:

Durch das Abflammen von Unkraut, geriet am 14.04.2023, gegen 12.50 Uhr eine Bauausstellung auf dem Freigelände eines Baustoffhandels im Gewerbegebiet in Jever in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Jever konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Der entstandene Schaden ist derzeit auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Beschädigter Pkw durch Einkaufswagen:

Am Freitag, in der Zeit von 13.05. Uhr bis 13.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Drogerie Müller in der Mühlenstraße in Jever ein geparkter Pkw, VW Golf Variant, durch einen Einkaufswagen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich und ließ den Einkaufswagen unmittelbar am beschädigten Pkw zurück. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

