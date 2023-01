Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Bisher Unbekannte drangen zwischen Dienstag (17.01.2023) und Mittwoch (18.01.2023) in eine Erdgeschosswohnung in Düren ein. Art und Umfang des Diebesgutes ist noch unklar.

Der oder die Täter nutzten in der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 16:30 Uhr die Abwesenheit des Eigentümers der Wohnung in der Straße "An der Schießrute" und hebelten ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume. Was entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-3425 zu melden.

