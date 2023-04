Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 14.-16.04.2023

Wilhelmshaven (ots)

Kellereinbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Salzastraße eingebrochen. Aus dem Raum wurde ein E-Bike entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven (Tel. 04421-9420) zu melden.

Brand

Am Freitagvormittag geriet in einer Garage in Siebethsburg ein Kanister in Brand. Dieser konnte durch die Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand an der Garage nicht. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstagabend störte ein alkoholisierter 38-Jähriger durch überlaute Musik die Nachtruhe in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt. Durch die Polizeibeamten wurde der Verursacher zur Ruhe ermahnt, er zeigte sich jedoch uneinsichtig und renitent. Daraufhin wurde die Musikanlage sichergestellt. Hierbei leistete der Verursacher Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Trunkenheit im Verkehr

Nach einem Zeugenhinweis wurde am Samstagabend in der Ebertstraße ein 29-jähriger Radfahrer kontrolliert, der sein Rad nicht mehr verkehrssicher führte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,02 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

