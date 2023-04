Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung an Bushaltestelle in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.04.2023 wartete eine 18-Jährige Wilhelmshavenerin gegen 13:34 Uhr in der Friedrich-Paffrath-Straße in der dortigen Bushaltestelle auf den Bus.

Während des Wartens hörte sie ein Streitgespräch zwischen zwei Personen mit, welches zu eskalieren drohte. Als die 19-jährige Wilhelmshavenerin versuchte die Situation zu beruhigen, wurde sie unvermittelt durch die bislang unbekannte Täterin beleidigt. Ferner wurde ein Würgeversuch unternommen, der aufgrund des dicken Kragens verhindert werden konnte.

Nach einem weiteren Streit mitsamt unterschiedlicher Beleidigungen entfernte sich die unbekannte Täterin in Richtung Totenweg. Sie wurde wie folgt beschrieben: - weiblich - 40-50 Jahre - ca 155 cm groß - schulterlange blond/graue Haare zum Zopf - faltiges Gesicht

Zur Vorfallszeit stand eine Vielzahl an designierten Fahrgästen an der Bushaltestelle. Wir bitten die Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell