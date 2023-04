Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am Mittwoch gegen 12.40 Uhr befuhr eine 25-Jährige aus Varel mit ihrem Fahrrad die Obernstraße in Richtung Osterstraße. An der Einmündung zur Straße Am Pfarrgarten missachtete ein PKW die Vorfahrt der 25-Jährigen. Der PKW erfasste den Hinterreifen des Fahrrades, woraufhin die 25-Jährige stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der PKW entfernte sich von der Unfallstelle ohne, dass sich die Verursacherin um die Gestürzte kümmerte. Zeugen, die insbesondere Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

