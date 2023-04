Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.04.2023 stellte ein Skoda Fahrer seinen PKW gegen 19:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weserstraße in Wilhelmshaven ab.

Nach ca. zehn Minuten in dem Geschäft ist er anschließend weiter zu einer Tankstelle in die Gökerstraße gefahren. Dort ist ihm die Beschädigung des rechten Fahrzeughecks aufgefallen.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Unfallhergang machen können, um Kontaktaufnahme unter 04421/942-0.

