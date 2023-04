POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven beobachtet

Varel/Bockhorn (ots) - Am Sonntag, den 23.04.2023 wird auf dem Frühlingsfest Varel die kostenlose Fahrradcodierung angeboten. An dem Tag werden Vertreterinnen und Vertretern der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde, in der Drostenstraße, vor der OLB Varel, zu finden sein. "Ergänzt wird diese Codierungsaktion mit ...

mehr