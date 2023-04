Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Meinungsverschiedenheit

Wilhelmshaven (ots)

Am 31.03.2023, um 06:45 Uhr, gibt der Anzeigenerstatter wider, dass er mit seinem Hund den Gehweg der Friedenstraße, in Richtung des Einkaufsmarktes, begangen habe, als sich von hinten unvermittelt ein Fahrradfahrer angenähert habe. Er habe seinen Hund im letzten Moment an der Leine zurückziehen können. Der Anzeigenerstatter habe ihn auf dieses Verhalten angesprochen, woraufhin der Fahrradfahrer abgestiegen sei. Man habe sich über die Situation verbal gestritten, anschließend sei der Anzeigenerstatter von dem Beschuldigten geschubst worden, woraufhin er den Beschuldigten ebenfalls geschubst habe. Daraufhin habe der Beschuldigte ihm einmal mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Als der Anzeigenerstatter angekündigt habe, nun die Polizei zu kontaktieren, sei der Beschuldigte auf sein Fahrrad gestiegen und in Richtung eines Supermarktes weggefahren.

Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten, ca. 175 cm großen Mann mit kurzen Haaren gehandelt haben.

Das Fahrrad soll ein neuwertiges und hochwertig erscheinendes Herrenfahrrad in mintfarben gewesen sein. Am Fahrrad seien schwarze, kleinere Satteltaschen am Gepäckträger befestigt gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04421/942-0 mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

