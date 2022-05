POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.05.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Einbruch in Gebäude im Turnerweg

In der Nacht von dem 10.05.2022 auf den 11.05.2022 drangen bisher unbekannte Täter in ein Gebäude des Landkreises Leer im Turnerweg ein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter über eine Terrassentür Zutritt zum Objekt, erlangten aber offenbar kein Diebesgut. Die Polizei hat den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt.

Moormerland - Container aufgebrochen

In dem Zeitraum vom 06.05.2022 bis zum 11.05.2022 hebelten bisher unbekannte Täter die Tür eines Containers in der Schöpfwerkstraße auf und entwendeten einen Karton mit Niro-Schrauben. Der Container war gegenüber des Schöpfwerkes Sautersiel auf einem Lagerplatz abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - WhatsApp-Betrug vereitelt

Am 11.05.2022 hatten Betrüger bei einer 51-jährigen Frau aus Emden kein leichtes Spiel. Die Dame war von einer ihr unbekannten Nummer angeschrieben worden, deren Inhaber sich als ihr Sohn mit neuer Handynummer ausgab. Sogleich wurde die Frau um die Überweisung einer Rechnung in vierstelliger Höhe gebeten. Die Dame durchschaute den Betrug sofort, da ihr der angebliche Sohn untypische Emojis sandte, welche die 51-Jährige zuvor noch nie von ihrem echten Sohn erhalten hatte. Zur Sicherheit kontaktierte sie ihren richtigen Sohn telefonisch, erhärtete so selbst den Betrugsverdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Leer - Fensterscheibe beschädigt

In dem Zeitraum vom 10.05.2022, 22:30 Uhr, bis zum 11.05.2022, 00:30 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Euckenstraße mit einem Stein. Durch den Steinwurf wurde die äußere Scheibe des doppelverglasten Fensters zerstört. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Bunde - Fahrrad von Terrasse gestohlen

In der Zeit vom 10.05.2022, 18:00 Uhr, bis zum 11.05.2022, 09:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter ein schwarzes Herrenfahrrad des Herstellers "Gazelle" von der Terrasse eines Wohnhauses in der Neuschanzer Straße. Die Polizei in Bunde nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Emden - Bienenvölker entwendet

In dem Zeitraum vom 09.05.2022, 17:30 Uhr, bis 10.05.2022, 15:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Styropor-Boxen samt Bienenvölkern und Honigräumen von einer Wiese im Outmeeder Weg. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Ostrhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall Am 11.05.2022 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kreisverkehr an der Hauptstraße. Ein 56-jähriger Mann aus Detern befuhr mit einem PKW Mitsubishi den Kreisverkehr aus Rhauderfehn kommend in Richtung Ostrhauderfehn. Ein 45-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zum Kreisverkehr verlaufenden Radweg, wollte die Fahrbahn dann jedoch in Richtung des Gewerbegebiets überqueren. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah der 56-Jährige den Fahrradfahrer und touchierte den Mann. Dieser stürzte mit seinem Fahrrad und wurde mit einer schweren Verletzung am Bein in ein Krankenhaus verbracht.

