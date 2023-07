Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum - Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntagabend, den 09.07.2023, kam es am Heye-Glas-See in Husum zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter.

Erkenntnissen der Polizei Stolzenau zufolge soll der unbekleidete Unbekannte gegen 18.30 Uhr in der Nähe des dortigen inoffiziellen FKK-Strandes zwei junge Frauen angesprochen und begonnen haben, sich selbst zu befriedigen. Die fünf jungen Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahren entfernten sich daraufhin und riefen die Polizei, die den Mann mit der vorliegenden Personenbeschreibung am See jedoch nicht mehr antreffen konnte.

Der sehr korpulente Mann im Alter von ca. 45-50 Jahren soll ca. 175cm groß gewesen sein, einen "Bierbauch" und kurze braune Haare gehabt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sowie weitere mögliche Opfer, die gleiches erlebt, jedoch bislang nicht angezeigt haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

