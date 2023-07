Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Baucontainer aufgebrochen; Verkehrsunfälle;Streitigkeiten; Leichtkraftrad gestohlen; Armbanduhr geraubt

Reutlingen (ots)

Werkzeug gestohlen

Mehrere Elektrowerkzeuge, darunter auch ein Laser-Messgerät des Herstellers Hilti, hat ein Unbekannter auf einer Baustelle in der Wartburgstraße in Sickenhausen gestohlen. In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, sechs Uhr, knackte der Täter ein Vorhängeschloss am Bauzaun, hebelte in der Folge zwei Baucontainer auf und entwendete diverses Werkzeug. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagvormittag auf der Neckartenzlinger Straße ereignet hat. Ein 87-Jähriger stürzte gegen elf Uhr mit seinem Pedelec alleinbeteiligt, verletzte sich hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurde im Anschluss von Passanten auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Mit einem Rettungswagen wurde der Senior anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Pedelec entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

St. Johann-Gächingen (RT): Radler angefahren

Schwer verletzt wurde ein 77-jähriger Radler bei einem Verkehrsunfall, der sich Donnerstagvormittag auf der St. Johanner Straße ereignet hat. Ein 72-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem BMW auf der St. Johanner Straße von der Ortsmitte herkommenden in Richtung Eningen unterwegs, als der Fahrradfahrer den Fußgängerüberweg kurz vor der Einmündung der Straße Am Saraisenbrunnen verkehrswidrig auf seinem Rad fahrend überquerte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radler, der keinen Helm getragen hatte, so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am BWM wird auf etwa 3.500 Euro, der Sachschaden am Fahrrad auf etwa 150 Euro geschätzt. (cw)

Hayingen (RT): Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L245 erlitten. Der 16-jährige Fahrer einer Yamaha befuhr die Landesstraße gegen 18.40 Uhr von Hayingen in Richtung Zwiefalten. Aus bislang unbekannter Ursache kam er daraufhin in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn ab und daraufhin zu Fall. Hierbei verletzte sich der Jugendliche leicht und wurde nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 500 Euro geschätzt. (jp)

Pfullingen (RT): Kind bei Fahrradunfall schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Donnerstagnachmittag in einem Bikepark in der Straße Vor dem Ahlsberg gekommen. Ein zwölfjähriger Bub befuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Mountainbike eine Route des Parks und stürzte alleinbeteiligt beim Überfahren einer Rampe. In diesem Zuge wurde das Kind schwerverletzt und nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Mountainbike entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (jp)

Neuffen (ES): Streitigkeiten nach Freizeitpokal

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen auf der Sportanlage Spadelsberg. Dort war es im Rahmen einer Veranstaltung im hinteren Bereich der Anlage gegen 0.20 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren männlichen Heranwachsenden gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen nach jetzigen Erkenntnissen zwei der Kontrahenten leicht verletzt wurden. Nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort, konnten diese jedoch wieder entlassen werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Ostfildern-Ruit (ES): Rechts vor Links missachtet

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 39 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf dem Feldweg Rossert, zwischen Ruit und Scharnhausen ereignet hat. Der Radfahrer war gegen 18.25 Uhr auf seinem Mountainbike auf dem Feldweg Rossert aus Richtung Scharnhausen kommend unterwegs. An der dortigen Kreuzung übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pickup Dodge eines 32-Jährigen, der ordnungsgemäß von Scharnhausen in Richtung Kemnat fuhr. Der Radler prallte mittig gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos und stürzte. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen, sodass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werde musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 400 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Radfahrerin angefahren

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren worden. Kurz vor 14.30 Uhr befuhr die 63-jährige Frau mit ihrem Rad den Kreisverkehr Alleenstraße / Gaisgasse, als ihr ein in den Kreisel einfahrender, 67 Jahre alter Mann mit seinem Fiat die Vorfahrt nahm. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich die Radfahrerin augenscheinlich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. (mr)

Tübingen (TÜ): Leichtkraftrad gestohlen

Ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia ist in der Nacht zum Donnerstag in der Weststadt gestohlen worden. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 8.15 Uhr entwendete ein Unbekannter den in der Belthlestraße abgestellten Motorroller, an dem zur Tatzeit das Kennzeichen TÜ-X 910 angebracht war. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Hochwertige Armbanduhr geraubt

Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Dienstag, dem 18.07.2023, an der Ecke Karlstraße / Friedrichstraße ereignet hat, der Polizei aber erst nachträglich anzeigt wurde, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 40-Jähriger gegen 22.30 Uhr vom Hallenbad herkommend auf der Friedrichstraße unterwegs, als er auf Höhe der Bäckerei von einem Unbekannten angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt wurde. Nachdem er ihm eine Streichholzschachtel ausgehändigt hatte, setzte sich der Unbekannte an einen der Tische vor der Bäckerei zu einem weiteren Mann. Als der 40-Jährige seine Zündhölzer zurückforderte, kam es zu einem kurzen Gespräch in dessen Verlauf der Unbekannte sein Opfer an den Handgelenken packte, festhielt und ihm trotz seiner Gegenwehr die Uhr vom Handgelenk riss und ihn dabei leicht verletzte. Während der Rangelei soll sein Komplize, der zuvor an dem Tisch saß, die Umgebung beobachtet und gesichert haben. Mit ihrer Beute, bei der es sich um eine Rolex Armbanduhr im Wert von mehreren 10.000 Euro handelt, flüchtete das Duo anschließend in Richtung Innenstadt. Der Räuber wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, schwarze, kurze Haare, dunkle Augen und einen akkurat geschnittenen Vollbart. Der als insgesamt sehr gepflegt beschriebene Täter war mit einem weißen T-Shirt mit Aufdruck, der ähnlichen einem Tattoo beschrieben wird, einer grauen, kurzen Stoffhose und grauen Sneakers bekleidet. Sein Komplize wird von ähnlicher Größe und Statur und Frisur beschrieben. Er soll einen schwarzen, sogenannten Ziegenbart gehabt haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefonnummer 07071/972-8660. (cw)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall mit Personenschaden in Pfeffingen

Bei einem Verkehrsunfall in Pfeffingen am Donnerstagnachmittag hat eine Radfahrerin ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitten. Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit einem Skoda die Onstmettinger Straße in Richtung Zillhauser Straße. Zeitgleich war auf der Zillhauser Straße eine 40-jährige Radfahrerin ortseinwärts unterwegs. Als sich die Radlerin auf Höhe des Skoda befand, fuhr der 36-Jährige los, worauf die Frau ins Straucheln geriet, mit ihrem Rad den Bordstein touchierte und zu Fall kam. Zu einer Kollision mit dem Pkw war es nicht gekommen. Der Rettungsdienst brachte die 40-Jährige nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Balingen (ZAK): Radfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Endingen erlitten. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 30-Jährige die abschüssige Lehrstraße in Richtung Schömberger Straße und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Eine Zeugin entdeckte den verunglückten Radfahrer und verständigte kurz vor 5.30 Uhr die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und prüft dabei auch, ob der Mann möglicherweise aufgrund eines Schlaglochs gestürzt sein könnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

Haigerloch (ZAK): In den Gegenverkehr geraten

Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B463 zwischen der Einmündung L365 und dem Ortsbeginn Owingen ereignet hat. Ein 36-Jähriger befuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem Audi A4 die Bundesstraße in Richtung Owingen. Kurz vor dem Ortsbeginn von Owingen, in Höhe der Fischteiche, kam er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in einer leichten Rechtskurve reaktionslos immer weiter nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er nahezu frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Sattelzug, dessen 59 Jahre alter Fahrer noch vergeblich versuchte hatte, durch ein Ausweichen die Kollision zu verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde Audi gedreht und prallte erneut gegen die linken Räder des Sattelaufliegers, bevor er quer zur ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Gegenfahrstreifen zum Stehen kam. Der Sattelzug kam durch den Aufprall ebenfalls auf die Gegenfahrbahn, wo es nachfolgend zum Kollision mit einem Toyota Corolla eines 26-Jährigen kam, der hinter dem Audi ebenfalls in Richtung Owingen unterwegs gewesen war. Der Unfallverursacher und der Fahrer des Sattelzugs wurden bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Toyotas und seine 24 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Die Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen und den baulichen Einrichtungen werden auf insgesamt etwa 80.000 Euro geschätzt. Beide Autos und der Sattelzug waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 20.15 zeitweise voll gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportfahrzeug und einem Notarzt vor Ort. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell