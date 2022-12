Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zum Mittwoch drangen Einbrecher in ein Gebäude in Hermaringen ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch wurde zwischen 21.15 Uhr und 6 Uhr begangen. Unbekannte hebelten eine Tür an der Tankstelle in der Friedrichstraße auf. Im Innern hebelten sie weitere Türen auf. Einen Tresor und eine große Menge an Zigaretten nahmen die Einbrecher mit. Damit flüchteten sie unerkannt. Für den Abtransport der Beute war ein Fahrzeug notwendig, teilt die Polizei mit. Spezialisten sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern. Die Polizei fragt:

- Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen im Bereich der Tankstelle in der Friedrichstraße gesehen? - Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle in der Friedrichstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07322/96530 bei der Polizei zu melden.

+++++++ 2541155 (WJ)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell