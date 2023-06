Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Einbruch in Galvanotechnik Werk - Stuhr, Diebstahl von Monitoren und Antenne einer Zugmaschine ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch und Diebstahl gesundheitsgefährdendes Blei

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Lagergebäude des Galvanotechnik Werks in der Lange Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten eine unbekannte Anzahl von Kupferwinkeln und 4 Tonnen mit Chrom durchsetztes Blei. Das gesundheitsschädliche, giftige Metall (kann Allergien auslösen, Hautausschlag hervorrufen und ist krebserregend) ist bereits verarbeitet und fällt Fachleuten durch seine bräunliche Verfärbung gleich auf. Laut Aussage der Firma lässt sich das Metall nur schwer weiterverkaufen. Der Schaden wird auf mindestens 4000 Euro beziffert. Da die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen, bittet die Polizei um Hinweise auf ungewöhnliche Fahrzeuge in der Nacht. Die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, nimmt die Hinweise entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am gestrigen frühen Nachmittag befuhren ein 65-jähriger Sulinger mit einem Pkw Citroen, ein 51-Jähriger aus Flensburg mit einem Pkw Skoda und ein 36-jähriger aus Uchte mit einem Pkw BMW in genannter Reihenfolge die Verdener Straße (L 202) aus Richtung Schwaförden in Fahrtrichtung Sulingen. In Höhe Hausnummer 15 mussten der 65-Jährige und der 51-Jährige verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, was der 36-Jährige zu spät erkannte. Er fuhr auf den Pkw Citroen auf und schob diesen auf den Skoda. An allen drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8500 Euro.

Diepholz - Kind leicht verletzt

Eine 11-jährige Radfahrerin wurde gestern gegen 16.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Postdamm leicht verletzt. Als sie mit dem Rad fahrend den Fußgängerüberweg überqueren wollte, wurde sie von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Die 51-jährige Pkw-Fahrerin bleib unverletzt. Die 11-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und an die Eltern übergeben.

Stuhr - Diebstahl

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Mittwoch von zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen Monitore und eine Antenne entwendet. Der oder die Täter öffneten die auf dem Hofgrundstück in der Eggeseer Straße stehenden Zugmaschinen und montierten die Geräte ab. Anschließend entfernten sie sich unerkannt wieder. Der Schaden beträgt rund 13000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Im Graben gelandet

Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch gegen 11.35 Uhr mit seinem Leichtkraftrad im Brunnenweg im Graben gelandet. Er befuhr den Brunnenweg in Richtung Bassumer Straße, als er in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn geriet. Auf Schotter neben der Fahrbahn rutschte er aus und landete im Graben. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt rund 400 Euro.

Syke - Verkehrsunfall

Ein 61-jähriger Bremer Pkw-Fahrer übersah am Mittwoch um 04:30 Uhr beim Einbiegen von der Sudweyher Straße auf die Bundesstraße 6 einen 52-jährigen Kradfahrer. Dieser befuhr die B 6 in Richtung Bremen. Beide kollidierten, dabei wurde der Kradfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

