Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Werl (ots)

Am Samstag morgen kam es gegen 11:10 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Eine 71 jährige Fahrzeugführerin aus Werl bog mit ihrem Fahrzeug von der Erbsälzerstraße aus kommend nach rechts auf die Unnaer Straße ab, als die 53 jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Werl, den Einmündungsbereich von der Bäckerstraße aus kommend passiert. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und die Radfahrerin erlitt dabei Verletzungen an Bein und Rücken. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. (aw)

