Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Modegeschäft der Fußgängerzone Soest

Soest (ots)

Am 06.05.2023, gegen 04:50 Uhr, meldete ein Anwohner der Fußgängerzone verdächtige Geräusche. Er konnte dann die zersplitterte Glaseingangstür eines Modegeschäftes feststellen und informierte die Polizei. Bei Eintreffen bemerkten die Beamten Geräusche aus dem Verkaufsraum und fanden den Einbrecher liegend hinter der Verkaufstheke vor. Einbruchswerkzeug lag ebenso neben ihm, wie bereits zurechtgelegtes Diebesgut. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 28jährige Tatverdächtige aus Soest erst seit kurzem in Deutschland lebt und noch Bindungen ins Ausland hat. Ebenfalls ist er in kürzester Zeit das dritte mal polizeilich in Erscheinung getreten. Es folgte die Festnahme und eine Blutprobe. (aw)

