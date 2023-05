POL-SO: Verkehrsunfall mit fußläufiger Flucht

Lippstadt (ots) - Am 04. April, gegen 15:55 Uhr, kam es auf der Erwitter Straße in Fahrtrichtung B55 zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Erwitter bemerkte zu spät, dass der Verkehr stockte und fuhr in Höhe der Gaußstraße mit seinem Roller auf einen Seat auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige und verletzte sich leicht. Die 55-Jährige Seat-Fahrerin aus Erwitte blieb unverletzt. (ja) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest ...

