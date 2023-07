Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorroller gestohlen; Verkehrsunfälle; Brand von Heuballen

Reutlingen (ots)

Rollerdiebstahl

Ein Motorroller ist am Mittwochnachmittag in der Steinhäuser Straße gestohlen worden. Zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr entwendete ein Unbekannter den dort geparkten Roller des Herstellers Piaggio, an dem das Versicherungskennzeichen 398SBP angebracht war. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung der K1227 in die L1208 ereignet. Eine 71 Jahre alte Frau fuhr dort kurz nach 15 Uhr mit ihrem VW Golf aus Richtung Musberg kommend. An der Einmündung bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender 47-Jähriger verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf dessen Opel auf. Durch den Aufprall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der Golf musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden. (sm)

Neckartenzlingen (ES): Heuballen in Brand gesteckt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach dem Brand von insgesamt 16 Strohballen am Mittwochabend auf einem Feld im Bereich des Kreisverkehrs B297 / Robert-Bosch-Straße. Ein Landwirt hatte auf seinem Feld bis etwa 22.45 Uhr sein Stroh zu Ballen gepresst und nachfolgend den Acker verlassen. Gegen 23 Uhr bemerkte er einen Lichtschein aus der Richtung seines Feldes. Bei der genaueren Nachschau stellte er fest, dass alle zuvor gepressten Strohballen bereits im Vollbrand standen und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf angrenzende landwirtschaftliche Flächen verhindern. Dabei zogen sich die Löscharbeiten bis etwa zwei Uhr hin. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1.000 Euro belaufen. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 oder auch der Polizeiposten Neckartenzlingen, Telefon 07127/32261 entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Umhängetasche geraubt (Zeugenaufruf)

Nach einem Raubüberfall auf einen 35-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen im Bereich des Busbahnhofes fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen nach einer Gruppe von sechs oder sieben Männern die als Jugendliche oder Heranwachsende und ungefähr 18 Jahre alt beschrieben werden. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war der 35-jährige Mann gegen 0.40 Uhr zu Fuß von der Karlstraße kommend auf dem Durchgangsweg zwischen der Bäckerei und der Bank in Richtung Europaplatz unterwegs. Auf Höhe der dortigen Apotheke traf er auf die Personengruppe, die dort auf der Treppe saß. Beim Vorbeilaufen wurde er aus der Gruppe heraus angepöbelt, von einem der Männer von hinten angegangen und umarmt. Dabei bemerkte er, wie dieser ihm sein Handy aus der Hosentasche zog. Ihm gelang es sein Mobiltelefon dem Dieb wieder zu entreißen. Als er anschließend in Richtung Europaplatz flüchten wollte, wurde ihm von einem weiteren Täter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Unmittelbar darauf wurde ihm von den Unbekannten seine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen vom Körper gerissen. Mit ihrer Beute flüchtete die Gruppe anschließend in unbekannte Richtung. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen bislang ohne Ergebnis. Der leichtverletzte 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst nach einer ersten Untersuchung vor Ort zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Von den unbekannten Tätern liegt nur die oben genannte Personenbeschreibung vor. Zudem sollen alle von dunklem Teint gewesen sein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Balingen (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Auf der K 7125 hat sich am Mittwochmittag ein Auffahrunfall mit Personenschaden ereignet. Kurz vor 13 Uhr krachte ein 32 Jahre alter Mann, der auf der Kreisstraße von Ostdorf herkommend in Richtung Engstlatt unterwegs war, mit seinem Skoda ins Heck eines Opel, dessen 68-jährige Lenkerin zum Linksabbiegen abgebremst hatte. Bei Unfall verletzte sich die Frau ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 14.000 Euro. (mr)

