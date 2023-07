Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Baucontainer aufgebrochen; Exhibitionist aufgetreten

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Senefelder Straße ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen 13.50 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Senefelder Straße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Stuttgarter Straße geradeaus in Richtung Carl-Zeiss-Straße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts auf der Stuttgarter Straße heranfahrenden Mercedes C-Klasse einer 41-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Am Seat der Unfallverursacherin dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden sein. Der Wagen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden am Mercedes wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. (cw)

Wendlingen (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Gleich in zwei Baustellen sind möglicherweise ein und dieselben Unbekannten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 17.10 Uhr und 6.30 Uhr drangen die Unbekannten in eine Baustelle in der Spinnerstraße ein. Dort brachen sie sieben Baucontainer auf und ließen diverse Werkzeugen, Maschinen und auch Nahrungsmittel mitgehen. Im gleichen Zeitraum wurden zudem auf einer Baustelle im Schwanenweg fünf Baucontainer gewaltsam geöffnet. Auch hier wurden Werkzeuge, Mörtelkartuschen und Auspressgeräte sowie Nahrungsmittel entwendet. Was im Einzelnen gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07024/92099-0 nach Hinweisen von Zeugen, die im genannten Zeitraum an den Baustellen verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

Ostfildern (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Ostfildern fahndet nach einem unbekannten Exhibitionisten, der sich am Mittwochmorgen im Bereich der Sportanlage Talwiesen entblößt hat. Eine 37 Jahre alte Spaziergängerin entdeckte den Unbekannten mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil zwischen dem Kunstrasen- und dem Rasenplatz. Die in der Folge verständigten Polizeibeamten trafen den Gesuchten trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr an. Der Täter wird als etwa 50 Jahre alter, korpulenter und etwa 180 Zentimeter großer Mann beschrieben. Er hat wenig bis keine Haare auf dem Kopf und trug eine blaue Hose. Zeugenhinweise werden unter 0711/34169830 erbeten. (rn)

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Motorradfahrer und seine Sozia haben sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L442 leichte Verletzungen zugezogen. Eine 38-jährige Lkw-Lenkerin befuhr gegen zehn Uhr die Landesstraße in Richtung Weilstetten. Am Kreisverkehr zur Tieringer Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 53-jährigen Motorradfahrers der Marke Indian und seiner 61-jährigen Beifahrerin. Im Zuge der daraufhin stattfindenden Kollision stürzten die beiden, verletzten sich augenscheinlich leicht und wurden nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad hatte im Anschluss ein Verkehrszeichen beschädigt und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

