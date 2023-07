Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrug; Exhibitionist; Gewahrsam; Einbrüche; Brände

Reutlingen (ots)

Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Dienstagabend in der Rommelsbacher Straße. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es dort zu Streitigkeiten zwischen zwei Fahrgästen aus einem Bus und mehreren anderen Personen an der Bushaltestelle gekommen. Bei dieser zunächst verbal geführten Auseinandersetzung soll es dann auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, in deren Verlauf auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Dabei erlitt ein 40-Jähriger eine oberflächliche Verletzung die nachfolgend im Krankenhaus ambulant versorgt wurde. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Eningen (RT): Gelbe Säcke und Mülltonne in Brand gesetzt

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige, die am frühen Mittwochmorgen unmittelbar nach dem Entzünden eines Mülleimers in der Bahnhofstraße vorläufig festgenommen worden sind. Gegen 0.45 Uhr waren Polizei und Feuerwehr von Anwohnern alarmiert worden, nachdem diese in der Hauptstraße mehrere brennende Müllsäcke auf dem Gehweg und ein paar Häuser entfernt, weitere, brennende Müllsäcke an einer Hauswand entdeckt hatten. Erste Löschversuche der Anwohner konnten von der rasch eintreffenden Feuerwehr schnell beendet und so ein Übergreifen auf die Wohngebäude verhindert werden. Während in einem Fall kein nennenswerter Schaden entstanden war, wurde bei dem Brand der an der Hauswand gelagerten gelben Säcke die Fassade erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf mehrere tausend Euro geschätzt. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen konnten die beiden Tatverdächtigen von Fahndungskräften beobachtet werden, wie sie gerade in der Bahnhofstraße eine Mülltonne in Brand setzten. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Sie wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

Riederich (RT): Garagenbrand

Zum Brand einer Garage sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend in die Kirchbachstraße ausgerückt. Gegen 21.35 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem es in der Garage zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort kam, konnte die Flammen schnell löschen, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand kein Gebäudeschaden entstanden ist. Der Inventarschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an einer Kühlbox möglicherweise brandursächlich gewesen sein. (cw)

Reutlingen (RT): Einbruch in Firma

Eine Firma in der Burkhardt+Weber-Straße ist zwischen Dienstag, 19.45 Uhr, und Mittwoch, sechs Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der noch unbekannte Täter warf eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort öffnete er auf seiner Suche nach Wertgegenständen unter anderem mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Tübinger Straße verletzt worden. Der 50-Jährige war dort gegen sieben Uhr in Richtung Betzingen unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW Golf eines 26-Jährigen auf. Mit dem Rettungswagen wurde der Radler anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte mit mehreren tausend Euro zu Buche schlagen. (mr)

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein als Lagerhalle genutztes Gebäude in der Straße Unter den Linden ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 16.30 Uhr und neun Uhr beschädigte der Unbekannte ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort suchte er nach Stehlenswertem und versuchte, gewaltsam eine Tür zu öffnen, woran er offenbar scheiterte. Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Container aufgebrochen

Auf einer Baustelle im Reisweg hat vermutlich in der Nacht zum Mittwoch ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, kletterte der Unbekannte über den Bauzaun und entwendete aus einem nicht verschlossenen Container unter anderem Lebensmittel. Einen abgeschlossenen Container hebelte er hingegen auf, wobei aus diesem ersten Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen wurde. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Versuchte Unfallflucht unter Alkoholeinfluss (Zeugenaufruf)

Ihren Führerschein abgeben musste eine 37 Jahre alte Autofahrerin nach einer versuchten Verkehrsunfallflucht am frühen Mittwochmorgen. Die Frau war gegen 5.45 Uhr mit ihrem Landrover von der Kirchackerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und beschädigte dort wohl zunächst ein Fallrohr einer Dachentwässerung sowie die Fassade eines Gebäudes. Im Bereich der Ulmerstraße kollidierte sie daraufhin mit einem ebenfalls in Richtung Stadtmitte fahrenden Renault eines 27-Jährigen. Auch hier setzte sie ihre Fahrt unbehelligt fort, bis sie schließlich in der Katharinenstraße durch den hinterherfahrenden 27-Jährigen gestellt werden konnte. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein bei der 37-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,8 Promille. Sie musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch ihren Führschein abgeben. Der entstandene Sachschaden an den Pkw sowie dem Gebäude wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (jp)

Altbach (ES): Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein psychisch auffälliger 37-Jähriger musste am Dienstagnachmittag im Rathaus von Altbach von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hatte sich nach dem Betreten des Gebäudes gegen 16.45 Uhr unter anderem unberechtigterweise in diverse Büros begeben, worauf es zu einem Gerangel mit einem Mitarbeiter kam. Dabei soll der 37-Jährige sein Gegenüber geschlagen haben. Auch einen Besucher des Rathauses soll der Mann angegangen haben. Ernstlich verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst musste nicht angefordert werden. Außerdem beschädigte der 37-Jährige die Scheibe eines Rauchabzugs, sodass im Gebäude ein entsprechender Alarm ausgelöst wurde. Der Mann wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten widerstandlos in Gewahrsam genommen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (mr)

Wolfschlugen (ES): Radfahrerin schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 64 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz am Dienstagmittag erlitten. Die Radlerin war kurz nach 13 Uhr auf einem Feldweg in Verlängerung der Brunnenstraße unterwegs. Als sie nach links auf einen anderen Feldweg abbiegen wollte, geriet sie mit ihrem Rad den ersten Ermittlungen zufolge aufgrund von Stroh, das sich auf dem Weg befand, ins Rutschen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Wendlingen (ES): Seitenscheiben eingeschlagen

Auf einem Park-and-Ride-Parkplatz in Heinrich-Otto-Straße hat zwischen Montag, 8.30 Uhr, und Dienstag, 19.10 Uhr, ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Unbekannte schlug an einem dort geparkten Smart und einem KIA Sportage jeweils eine Scheibe auf der rechten Fahrzeugseite ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Plochingen (ES): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist der Polizeiposten Plochingen am Dienstagnachmittag habhaft geworden. Gegen 16.30 Uhr bemerkten zwei Zeuginnen im Bereich Am Bruckenbach am Ufer des Neckars einen Mann, der bei heruntergelassener Hose onanierte. Die verständigten Beamten trafen auf einem Parkplatz unterhalb des Plochinger Dreiecks in der Folge auf den 80-jährigen Tatverdächtigen. Der Senior sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Großbettlingen (ES): Nach Unfall geflüchtet

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen den Fahrer eines Opel Corsa, der am Dienstagabend auf der Metzinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Corsa-Fahrer gegen 22.35 Uhr auf der Metzinger Straße in Richtung B313 unterwegs. Im Bereich der Verkehrsinsel an der dortigen Bushaltestelle kam er mit seinem Wagen in der nachfolgenden Rechtskurve zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Peugeot 2008 eines 39-Jährigen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Anschließend soll der Unfallverursacher aus seinem Opel ausgestiegen sein und mit einem Zeugen ein paar Worte gewechselt haben, bevor er zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Am Opel dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, am Peugeot ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstanden sein. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (cw)

Tübingen (TÜ): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Um mehrere tausend Euro ist eine 61-Jährige am Dienstagmittag betrogen worden. Die Frau hatte gegen 13.50 Uhr eine SMS erhalten, vor der die Polizei laufend warnt. Der Kriminelle, der sich als angeblicher Sohn ausgab, gaukelte der Frau vor, sein Handy wäre kaputtgegangen und dies wäre seine neue Telefonnummer. Mit der stets gleichen Masche, man solle die Konversation doch auf der neuen Nummer per Whatsapp weiterführen, gelang es dem Betrüger im weiteren Verlauf sein Opfer zu Überweisungen von mehreren tausend Euro zu veranlassen. Im Laufe des Tages flog der Schwindel dann auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter

einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten

Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere

Messenger sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine

Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen! Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt es sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie

Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (cw)

Neustetten (TÜ): Tödlicher Verkehrsunfall

Am Dienstag hat ein 84-Jähriger bei einem Verkehrsunfall bei Wolfenhausen sein Leben verloren. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Senior mit einem Opel auf einem land- und forstwirtschaftlichen Nutzweg von der Eichenstraße herkommend unterwegs, als er mit dem Wagen vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine Zeugin hatte das verunglückte Fahrzeug gegen 15.20 Uhr entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell