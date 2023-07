Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Vorfahrt nicht beachtet

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Sondelfingen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 74 Jahre alter Daciafahrer befuhr gegen 8.40 Uhr die Reutlinger Straße in Richtung Sondelfinger Straße. Am dortigen Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt einer im Kreisverkehr befindlichen 28-jährigen Pedelecfahrerin. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und die Frau stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst verbrachte die 28-Jährige im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 2.000 Euro geschätzt. (jp)

Riederich (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B312 zugezogen. Er fuhr gegen 5.50 Uhr mit seinem VW Passat auf dem Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße von Riederich kommend in Fahrtrichtung Reutlingen. Dabei geriet er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke, wodurch sich sein Wagen drehte und schließlich auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Sein VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wird mit etwa 4.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die B312 zeitweise komplett gesperrt werden. (sm)

Pfronstetten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag zwischen Aichelau und Aichstetten ist eine Person verletzt worden. Gegen 10.45 Uhr war eine 37-Jährige mit einem Mercedes auf der K 6747 unterwegs, als der Wagen von der Fahrbahn abkam und an einem abfallenden Hang zum Stehen kam. Ein Kippen des Fahrzeugs konnte durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Mercedes mitsamt der 37-Jährigen und ihrem 48 Jahre alten Beifahrer zu bergen. Der Mann zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt werden. (mr)

Gomaringen (TÜ): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Reutlinger Straße / Hinterweilerstraße entstanden ist. Ein 33-Jähriger war kurz vor sieben Uhr mit seinem Sprinter mit Ladefläche und Anhänger auf der Reutlinger Straße in Richtung Nehren unterwegs. An der Kreuzung zur Hinterweilerstraße kam es zur Kollision mit einem VW Touran eines 49-Jährigen, der von der Bahnhofstraße herkommend, in Richtung Stockach unterwegs war. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da beide Fahrzeuglenker angaben, jeweils bei Grün in die durch eine Ampel geregelte Kreuzung eingefahren zu sein, sucht der Polizeiposten Gomaringen nach Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Polizeiposten Gomaringen, Telefon 07072/97460-0. (cw)

