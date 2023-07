Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brand

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Montagmittag in der Gönninger Straße. Kurz vor 14 Uhr war dort eine 52-jährige Frau mit einem Kleinkraftrad stadtauswärts unterwegs. Vor dem Ernst-Trumpp-Weg setzte sie den Blinker und fuhr zur Fahrbahnmitte, um nach links abzubiegen. Eine noch unbekannte, nachfolgende BMW-Lenkerin überholte die 52-Jährige und scherte so dicht vor ihr wieder ein, dass die 52-Jährige die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Die Gestürzte musste anschließend vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Kleinkraftrad beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. Beim gesuchten BMW handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen dunkelblauen Wagen in der Größe eines SUV mit Tübinger Zulassung und E-Kennzeichen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum BMW oder dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (mr)

Bad Urach (RT): Fenster aufgehebelt

Eine Firma in der Schützenstraße ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 13.45 Uhr, hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und drang ins Innere des Gebäudes ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem brach der Täter auch eine Innentür gewaltsam auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer schwer gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 22 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B312 ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker war gegen 18.20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße von Zwiefalten herkommend in Richtung Gauingen unterwegs. Im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve kam er nach ersten Ermittlungen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und zu hoher Schräglage mit dem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte die Yamaha gegen die Leitplanke. Der 22-Jährige stürzte rund fünf Meter eine Böschung hinab. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber war zum Transport des Verletzten nicht zum Einsatz gekommen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Die B312 musste bis etwa 19.45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 29 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K1258 erlitten. Der Biker war gegen 16.20 Uhr mit seiner KTM auf der Kreisstraße von der Anschlussstelle der B312 herkommend in Richtung Bempflingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der vorausfahrende, 25 Jahre alte Lenker eines Ford Focus seinen Pkw aufgrund eines Lkw, der in die Straße Schleieräcker auf den dortigen Parkplatz abgebogen war, angehalten hatte. Der 29-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Motorrad ins Heck des Pkw. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Seine KTM musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Nürtingen (ES): Radfahrer bei Sturz verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Montagmittag erlitten. Der 61 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Pedelec gegen 12.30 Uhr die Talstraße in Richtung Großbettlinger Straße, als er im Einmündungsbereich des Hörnleweg aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Esslingen (ES): Einbruch in Firmengelände (Zeugenaufruf)

In ein Firmengelände in der Wolf-Hirth-Straße sind am vergangenen Wochenende Unbekannte eingedrungen und haben mehrere Dämmplatten entwendet. Die Täter gelangten vermutlich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, sechs Uhr, durch gewaltsames Aufhebeln einer Absperrung auf das Gelände und entwendeten die Gegenstände. Der entstandene Sachschaden sowie der Wert des Diebesguts werden in Summe auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zum Abtransport der Platten dürfte ein Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein, weshalb das Polizeirevier Esslingen auf Hinweise von Zeugen hofft, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (jp)

Schlaitdorf (ES): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagabend auf der K1235 ereignet hat. Eine 60-Jährige fuhr gegen 18.50 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Neckartenzlingen, als sie alleinbeteiligt stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Pedelec entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Ofterdingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Eine schwerverletzte Autofahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der B27 ereignet hat. Den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 48-Jähriger gegen 20 Uhr mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten, kam im Zuge einer Vollbremsung in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer 27-jährigen VW-Lenkerin. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die schwerverletzte Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Mülltonne in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen in der Mühlstraße eine Mülltonne in Brand geraten. Ein Zeuge wählte gegen 2.40 Uhr den Notruf, nachdem er den brennenden Plastikcontainer bemerkt hatte. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Eine Gefahr, dass das Feuer auf Wohngebäude übergreifen könnte, bestand nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (sm)

Tübingen (TÜ): Radlerin gestürzt

Leichte Verletzungen hat eine 20-Jährige am Montagabend beim Sturz von ihrem Rennrad in der Wilhelmstraße erlitten. Sie war gegen 19.45 Uhr dort stadtauswärts unterwegs und kam alleinbeteiligt zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. An ihrem Rennrad war Sachschaden von rund 100 Euro entstanden. (sm)

