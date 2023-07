Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau in Gewahrsam genommen; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände

Reutlingen (ots)

Frau in Gewahrsam genommen

Mehreren Anzeigen sieht eine 34-Jährige entgegen, die am Sonntagabend in der Bahnhofstraße alkoholisiert einen Unfall verursacht und Zeugen sowie Polizisten angegangen hat. Die Frau setzte sich gegen 19.20 Uhr in einen unverschlossen geparkten Opel, in dem der Schlüssel steckte und fuhr mit diesem los, obwohl er ihr nicht gehörte. Schon wenige Meter nach Beginn ihrer Fahrt, prallte sie, beim Versuch aus einem Hof in die Bahnhofstraße einzubiegen, gegen einen Mast. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, hinderte die Frau daran, weiterzufahren, woraufhin die Frau ihn körperlich angegangen haben soll. Sie beleidigte ihn und auch weitere Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei. Ihr aggressives Verhalten setzte die Frau auch den Polizisten gegenüber fort und versuchte diese anzugreifen, weshalb ihr Handschließen angelegt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Da ein durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergab, musste die 34-Jährige eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte sie nicht abgeben, da sie nicht im Besitz eines solchen ist. Ihren Rausch musste die Frau in der Gewahrsamszelle ausschlafen. (sm)

Reutlingen (RT): Einbruch in Gaststätte

Ein Restaurant in der Kanzleistraße ist in der Nacht zum Sonntag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte Zutritt ins Innere und suchte nach Stehlenswertem. Mit Mobiltelefonen und Bargeld machte er sich aus dem Staub. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (sm)

Reutlingen (RT): Mit Harley gestürzt

Mittelschwere Verletzungen hat am Sonntagmittag ein 61-Jähriger bei einem Sturz von seinem Motorrad in der Augsburger Straße erlitten. Er fuhr dort gegen 13 Uhr mit seiner Harley-Davidson. In einer Rechtskurve kam ihm ein unbekannter Pkw-Lenker entgegen, der die Kurve geschnitten haben soll. Dem Kradfahrer gelang es zwar, auszuweichen, jedoch kam er dadurch zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An seiner Harley war nach jetzigem Kenntnisstand nur geringer Sachschaden entstanden. (sm)

Reutlingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Die Missachtung des Rotlichts ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Kreuzung Rommelsbacher-/Nürnberger Straße. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes Vito die rechte Spur der Rommelsbacher Straße in Fahrtrichtung Rommelsbach. An der Kreuzung mit der Nürnberger Straße missachtete er laut Zeugenangaben das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit dem von der Nürnberger Straße aus nach links einbiegenden Audi A4 eines 27-Jährigen kam. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (rn)

Reutlingen (RT): Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus

Am Sonntagabend sind die Rettungskräfte zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hagstraße ausgerückt. Ein Anwohner bemerkte gegen 21.50 Uhr einen ausgelösten Rauchmelder und wählte den Notruf. Eine Streifenwagenbesatzung stieß in einer Wohnung im Obergeschoss auf den Bewohner und eine glimmende Plastiktüte, die sie löschte. Der Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er nach Abschluss der Untersuchungen wieder unverletzt verlassen konnte. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Wertsachen aus Pkw gestohlen

Zwischen Samstag, zehn Uhr, und Sonntag, elf Uhr, hat ein Unbekannter Wertgegenstände aus einem in der Hermann-Hesse-Straße abgestellten VW Lupo gestohlen. Der Unbekannte beschädigte das Schloss an der Fahrertür des auf dem Freibadparkplatz abgestellten Pkw und stahl aus dem Inneren eine Geldbörse samt Inhalt, eine Sonnenbrille und ein Einbauradio. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rn)

Engstingen (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagnachmittag auf der B312 ereignet hat. Ein 48-Jähriger befuhr gegen 17.30 Uhr mit seiner Honda die Bundesstraße von Bernloch in Richtung Riedlingen, kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und schließlich zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 500 Euro geschätzt. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gebäudebrand

Am Montagmorgen ist in der Eselsmühle aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 5.30 Uhr alarmierten Bewohner die Polizei, nachdem sie den Brand bemerkt und ihre Wohnungen selbstständig verlassen hatten. Beim Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte, stand das Gebäude, in dem sich ein Laden, eine Gaststätte und Wohnungen befinden, in Vollbrand. Die Feuerwehren aller Stadtteile Leinfelden-Echterdingens, Filderstadt und Steinenbronn waren mit 22 Fahrzeugen und 110 Feuerwehrleuten im Einsatz und bekämpften die Flammen. Während der Löscharbeiten unterstützte zeitweise ein Polizeihubschrauber zur Bildübertragung. Der Rettungsdienst war mit sieben Rettungskräften vor Ort. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest, dürfte aber mehrere hunderttausend Euro betragen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sobald ein Betreten des Brandortes durch die Polizei möglich ist, werden Kriminaltechniker zur Spurensicherung vor Ort kommen. (sm)

Wendlingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Fabrikstraße ist im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt in das Gebäude und durchwühlte sämtliche Gegenstände nach Stehlenswertem. Das Diebesgut wie auch der angerichtete Sachschaden stehen derzeit noch nicht fest. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Nürtingen die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Wendlingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, in die Unterboihinger Straße ausgerückt. Dort war in einem Wohnhaus Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Eine Nachbarin bemerkte den Rauch und kümmerte sich um die Bewohnerin. Beide wurden vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und zehn Helfern vor Ort war, versorgt. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Hausbewohnerin wurde dennoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, lüftete das Gebäude. (rn)

Kirchheim (ES): Mülltonne in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Montagmorgen eine Restmülltonne in der Jesinger Straße in Brand geraten. Ein Anwohner wählte gegen 3.50 Uhr den Notruf, nachdem er die brennende Tonne im Bereich einer dortigen Tankstelle bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. (rn)

Holzmaden (ES): Rennradfahrer gestürzt

Den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Aichelberger Straße zugezogen. Der 21-Jährige fuhr dort gegen 15.40 Uhr mit seinem Rennrad in Fahrtichtung Aichelberg. Als ein vorausfahrender Pkw-Lenker verkehrsbedingt stark abbremste, bremste der Radler ebenfalls stark ab und kam dabei zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. An seinem Rennrad war Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro entstanden. (sm)

Tübingen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Europastraße ist ein Unbekannter zwischen Freitag und Samstag eingebrochen. Zwischen Freitag und Samstag, gegen 17 Uhr, gelangte der Einbrecher über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Mit Bargeld sowie mehreren elektronischen Geräten im Wert von circa 800 Euro zog der Einbrecher daraufhin von dannen. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Ammerbuch (TÜ): Brand in Aufzugsschacht

Zu einem Brand in einem Aufzugsschacht an einem Mehrfamilienhaus im Hohenzollernring sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagvormittag ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand möglichweise aufgrund eines technischen Defekts hatte im Zuge von Arbeiten an dem Aufzug ein Bauteil Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um den verrauchten Aufzugsschacht. Der 35 Jahre alte Techniker wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell