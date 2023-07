Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorradunfälle mit tödlichem Ausgang (Münsingen/Seeburger Steige und Kirchheim-Teck/Verkehrsübungsplatz)

Reutlingen (ots)

Münsingen (B 465): Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der B 465 zwischen Münsingen und Bad Urach sind ein Motorradlenker und dessen Sozia tödlich verletzt worden. Kurz vor zwölf Uhr fuhr der 28-jährige Kradlenker mit seiner Mitfahrerin auf der Seeburger Steige bergabwärts und geriet auf der serpentinenreichen Strecke in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte die BMW gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden, bergaufwärts fahrenden, Renault Scenic, der mit zwei Personen besetzt war. Der 28-jährige Motorradfahrer sowie seine gleichaltrige Sozia verstarben noch an der Unfallstelle. Der 42-jährige Pkw-Lenker wurde leicht verletzt, sein dreizehnjähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst, der mit der Besatzung von einem Rettungshubschrauber und acht Fahrzeugen vor Ort war, brachte den Renaultfahrer in ein Krankenhaus. Sowohl am Motorrad, das nach der Kollision in Brand geriet, als auch am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden ist. Die Seeburger Steige musste nach dem Unfall in beide Richtungen bis 17.45 Uhr gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war ebenfalls im Einsatz.

Kirchheim (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Samstagmittag auf dem Verkehrsübungsplatz Birkhau tödlich verunglückt. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 22-Jährige kurz vor zwölf Uhr mit einer Husqvarna FS 450 im Rahmen eines SuperMoto-Trainings auf einer leicht abschüssigen Straße unterwegs und fuhr dem Übungsablauf folgend links in einen Kreisverkehr ein. Anschließend verlor sie offenbar infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über die Maschine und kam mit dieser von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie einen Erdhügel hinauf, wo das Bike ausgehebelt wurde und die 22-Jährige stürzte. Sie verstarb trotz medizinischer Versorgung durch Ersthelfer und den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt. (rn)

