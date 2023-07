Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist aufgetreten; Leichnam nach Tiefgaragenbrand aufgefunden; Senior betrogen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Radfahrer gestürzt

Ein 84 Jahre alter Radfahrer ist am Freitagvormittag in der Alten Steige von seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Radler war gegen elf Uhr auf dem dortigen Radweg unterwegs und stürzte offenbar infolge eines Wendemanövers zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rn)

Bad Urach (RT): Auf Pkw aufgefahren

Eine Motorradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der B28 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 23-Jährige war gegen 11.50 Uhr mit ihrer Yamaha auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang fuhr sie auf den vor ihr fahrenden VW eines 81-Jährigen auf, der verkehrsbedingt gebremst hatte. Die Bikerin stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.500 Euro. (rn)

Esslingen (ES): PKW contra E-Roller

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 40 Jahre alter E-Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Einmündung Obertürkheimer-/Rieslingstraße erlitten. Ein 87-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit seinem Ford auf der Rieslingstraße in Richtung Obertürkheimer Straße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vom rechts kommenden, 40 Jahre alten E-Roller-Lenker, der mit seinem Fahrzeug zunächst auf dem Gehweg unterwegs gewesen war und kurz vor der Einmündung mit dem Roller auf die Straße gewechselt hatte. Der 40-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und musste zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Reichenbach (ES): Auffahrunfall auf B10

Am Freitagmittag, gegen 13.20 Uhr, haben sich auf der B10 bei Reichenbach zwei Auffahrunfälle ereignet. Eine 32-Jährige war gegen 13.20 Uhr mit ihrem Dacia Sandero auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei fuhr sie mit ihrem Wagen in das Heck eines vorausfahrenden Hyundai Kona, dessen 43 Jahre alter Lenker verkehrsbedingt bremsen musste. Eine hinter dem Dacia fahrende 26-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrer Mercedes C-Klasse auf den Dacia auf. Sowohl die 26-Jährige als auch die zwei 32 und sechs Jahre alten Insassen im Dacia wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 18.000 Euro. (rn)

Kirchheim (ES): Zeugen zu Unfall gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag in der Einsteinstraße ereignet hat. Eine 60-jährige VW-Fahrerin war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Wagen auf der Einsteinstraße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs, als auf Höhe des ehemaligen Bahnübergangs ein junger Radfahrer die Fahrbahn querte und gegen die Seite des VW prallte. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden. Die Autofahrerin kümmerte sich um ihn und bat ihn zu warten, da sie Schreibutensilien besorgen wollte. Als sie zurückkehrte war der Junge im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren davongefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere die Insassen der Fahrzeuge, die sich unmittelbar hinter dem VW befunden haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rn)

Lenningen (ES): Unfall beim Abbiegen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag an der Einmündung von der L1212 zur K1430 ereignet. Ein 66-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Dacia auf der Landesstraße von Ochsenwang in Richtung Schopfloch unterwegs. An der Einmündung mit der Kreisstraße wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Porsche eines auf der Landesstraße entgegenkommenden 35-Jährigen. Der Dacia-Fahrer sowie der Porsche-Lenker wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die 78 Jahre alte Beifahrerin im Porsche erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 68.000 Euro beziffert. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (rn)

Ostfildern (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 57-Jährigen. Eine 78-jährige Frau beobachtete am Freitagvormittag, gegen 11.10 Uhr, wie der Mann in einem Markt in der Hedelfinger Straße im Stadtteil Ruit zum wiederholten Male an seinem Glied manipulierte. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 57-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Baltmannsweiler (ES): Leichnam nach Tiefgaragenbrand aufgefunden

Im Zuge eines Brandes am Freitagnachmittag in einer Tiefgarage ist ein Leichnam aufgefunden worden. Gegen 14.10 Uhr waren die Leitstellen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei über Rauch aus einer Tiefgarage in der Ringstraße informiert worden, worauf die Einsatzkräfte nach Hohengehren ausrückten. Wie sich vor Ort herausstellte, stand in der Tiefgarage ein Pkw in Flammen. Nachdem dieser von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, wurde im Fahrzeug der Leichnam aufgefunden. Die Ursache für den Fahrzeugbrand steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Auch die Identifizierung des Leichnams dauert derzeit noch an. (mr)

Tübingen (TÜ): Überteuerte Uhren verkauft

Ein Trickbetrüger hat am Donnerstagvormittag einen Senior aus Tübingen um mehrere hundert Euro gebracht. Der Täter sprach den Mann in Lustnau aus einem schwarzen SUV heraus an und erschlich sich in der Folge dessen Vertrauen. Im weiteren Verlauf bot der Unbekannte dem Tübinger mehrere angeblich sehr wertvolle Uhren zum Kauf an. Im Glauben an die Aufrichtigkeit des Verkäufers erwarb der Senior die Uhren für über 1.000 Euro. Später flog auf, dass die Uhren für einen stark überteuerten Preis angeboten worden waren. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagmorgen auf der L385 ereignet hat. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 6.40 Uhr mit seiner KTM die Landesstraße von Weiler kommend in Richtung Rottenburg, kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und schließlich zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell