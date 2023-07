POL-RT: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Reutlingen (ots) - Tübingen (TÜ): Brand in Tiefgarage Am Donnerstagmittag ist in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Berliner Ring aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Gegen 13 Uhr ging bei der Polizei die erste Meldung ein, dass Flammen und Rauch aus der Garage dringen würden, woraufhin zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte zum Brandort ausrückten. Bei deren Eintreffen standen vier ...

