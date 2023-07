LPI-NDH: Garageneinbrüche

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der zurückliegenden Nacht meldete der Inhaber der Kartbahn in Heiligenstadt einen Einbruch in seine Geschäftsräume. Die Überwachungskamera zeigte mehrere Täter in den Räumen. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten flüchteten die Unbekannten. Trotz Einsatz des Polizeihubschraubers konnten sie unerkannt entkommen. Neben einer Kasse brachen die Einbrecher auch einen Tresor auf und ...

