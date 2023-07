Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nach Einbruch in Kartbahn auf der Flucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der zurückliegenden Nacht meldete der Inhaber der Kartbahn in Heiligenstadt einen Einbruch in seine Geschäftsräume. Die Überwachungskamera zeigte mehrere Täter in den Räumen. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten flüchteten die Unbekannten. Trotz Einsatz des Polizeihubschraubers konnten sie unerkannt entkommen. Neben einer Kasse brachen die Einbrecher auch einen Tresor auf und hinterließen einen enormen Sachschaden. Die Kriminalpolizei sichert derzeit Spuren am Tatort. Ein Fährtensuchhund soll am Vormittag zum Einsatz kommen. Unweit der Kartbahn wurden verschiedene Einbruchswerkzeuge entdeckt. Ob diese von den Tätern stammen muss noch geklärt werden. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein Täter einen hellen Pullover mit hellem Kopftuch vor dem Mund getragen haben, weiterhin hatte er eine dunkle Jeans, schwarz, weiße Schuhe und Handschuhe an. Der zweite Täter trug eine helle Jacke, dunkle Jeans, ein schwarz, weißes Basecape, eine dunkle Sturmhaube sowie Handschuhe. Er soll Brillenträger gewesen sein. Beide hatten eine Taschenlampe bei sich. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 5100 Euro geschätzt. Offensichtlich erbeuteten die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, wird gebeten, die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, anzurufen.

