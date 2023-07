Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei sucht Zeugen nach einem schweren Unfall

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag, 22. Juni, gegen 12.30 Uhr, kam es in der Pfaffengasse in Nordhausen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 63-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte offensichtlich beim Vorbeifahren mit dem Radfahrer. Der 63-jährige Mann stürzte hierbei gegen ein Fallrohr und verletzte sich schwer am Kopf. Das unbekannte Fahrzeug fuhr weiter. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang und dem Verursacherfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell