Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro beschmiert

Heiligenstadt (ots)

Unbekannte beklebten und beschmierten am zurückliegenden Wochenende die Schaufensterscheibe am Wahlkreisbüro der AfD in der Wilhelmstraße. Sie hinterließen Schriftzüge wie Höcke ist ein Nazi oder Stoppt die Brandstifter. Polizisten sicherten die Aufkleber und entfernten die Schriftzüge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der 03606/6510, zu melden.

