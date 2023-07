LPI-NDH: Fahren unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Bad Langensalza (ots) - Am Samstag kam es in der Zeit von 10-11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Kurpromenade. Der Halter eines VW Tiguan stellte an seinem geparkten Fahrzeug Schäden am vorderen linken Kotflügel fest. Der Verursacher war nichtr mehr vor Ort. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Spuren am Fahrzeug des 72-jährigen Geschädigten gesichert. Demnach könnte ein gelbes Fahrzeug ...

