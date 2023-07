Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzter Peson

Nordhausen (ots)

Am 02.07.2023 kam es gegen ca. 19:15 Uhr zu einem Unfall auf der K 28 zwischen Nordhausen und Hesserode. Bei dem Unfall wurde, nach jetzigem Stand, der 54-jährige Fahrer des BMW verletzt und musste mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Südharz-Klinikum verbracht werden. Die 38-jährige VW-Fahrerin und deren Insassen (Kinder) wurden durch den Unfall nicht verletzt. Sie begab sich nach der Unfallaufnahme allerdings selbstständig in das Südharz-Klinikum, um ihre Kinder untersuchen zu lassen. Zum Unfallhergang kann gesagt werden, dass der BMW-Fahrer aus Richtung Nordhausen in Richtung Hesserode unterwegs war. In der Gegenrichtung befand sich die VW-Fahrerin. Diese beabsichtigte in einen Feldweg abzubiegen und übersah den im Gegenverkehr befindlichen Geschädigten. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden durch den angeforderten Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60 Tsd. Euro geschätzt.

