POL-OS: Zum Schulstart: Tipps für einen sicheren Schulweg

Am morgigen Donnerstag, 25. August 2022, beginnt in Niedersachsen das neue Schuljahr. Daher sind alle Verkehrsteilnehmer dazu aufgefordert im Straßenverkehr stärker auf Kinder zu achten und defensiv zu fahren. "Kindern fällt es schwerer Geschwindigkeiten korrekt einzuschätzen, zudem ist ihr Sichtfeld kleiner als das eines Erwachsenen. Fahren Sie besonders in der Nähe von Grundschulen langsam und bleiben Sie bremsbereit, zwischen parkenden Autos laufende Kinder werden oftmals übersehen!", betont Nadine Kluge-Gornig, Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

"Falls Ihr Kind eingeschult wird, sollten Sie mit ihm den Schulweg üben. Dies sollte zu realistischen Zeiten passieren, an denen Ihr Kind auch tatsächlich zur Schule gehen wird. Achten Sie hierbei darauf, dass Ihr Kind sich das richtige Verhalten im Straßenverkehr aneignet, Gefahrenlagen erkennt und sich eigenständig auf den Straßenverkehr konzentriert." Überquerungshilfen sollten auf dem Weg immer genutzt werden - auch wenn dies nicht der kürzeste Weg sein sollte. Zeitdruck gilt es zu vermeiden, denn dann achten Kinder nicht ausreichend auf den Straßenverkehr. Kinder sollten zudem mit reflektierender Kleidung und Reflektoren ausgestattet sein, damit sie von anderen Verkehrsteilnehmer besser erkannt werden.

"Kinder orientieren sich an ihren großen Vorbildern. Daher sollte sich jeder Verkehrsteilnehmer seiner Vorbildfunktion bewusst sein und in den kommenden Wochen besonders rücksichtsvoll und aufmerksam unterwegs sein.", betont Kluge-Gornig.

Bereits vor mehreren Jahren haben verschiedene Grundschulen im Rahmen der Aktion "Kleine Füße" eine Schablone in eben dieser Form erhalten. Gemeinsam mit Dritt- oder Viertklässlern, welche die kritischen Stellen ihres Schulweges kennen, sollen in gelber Farbe auf dem Gehweg Markierungen in Form von kleinen Füßen in Schrittlänge gesprüht werden. Sie dienen dazu auf gefährliche Querungsstellen aufmerksam zu machen und Hilfestellung zu geben. "Kleine Füße" die am Bordstein eine geschlossene Stellung haben, signalisieren den jungen Schülern beispielsweise stehen zu bleiben und gewissenhaft zu kontrollieren, ob die Straße frei ist.

Bis zur dritten Klasse sollten Kinder nicht eigenständig mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule fahren. Wird der Bus genutzt, sollte Kindern erklärt werden, dass die Straße nicht vor oder hinter einem haltenden Bus überquert werden sollte und beim Aussteigen das Umfeld beachtet werden muss. Eltern die Ihr Kind unbedingt mit dem Auto zur Schule bringen müssen, sollten es rechts zum Bürgersteig aussteigen lassen. Zudem brauchen Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und einer Körpergröße von unter 1,50 Meter einen geeigneten Kindersitz.

Auch in diesem Jahr unterstützt die Landesverkehrswacht Niedersachsen Grundschulen mit entsprechenden Bannern, die im Schulumfeld von Lehrern und Eltern angebracht werden können. Für Rückfragen stehen die Verkehrssicherheitsberater der jeweiligen Polizeiinspektionen zur Verfügung.

